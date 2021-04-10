В России обнаружили 8704 новых случая заражения COVID-19

Общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 4632688 человек.

За минувшие сутки российские медики выявили 8704 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории нашей страны. При этом в Москве отмечено 2006 случаев инфицирования, в Санкт-Петербурге обнаружили 699 инфицированных, а в Подмосковье - 587.

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Всего в России зафиксировано 4632688 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 4258279 человек, скончалось 102649.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые препаратом «Спутник V» могут получить пожизненный иммунитет от коронавируса.