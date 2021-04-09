Медики России выявили 9150 новых случаев COVID-19

В стране общее число больных коронавирусом составило 4623984 человека.

За прошедшие сутки медицинские работники России выявили 9150 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве зарегистрировали 2421 человека, у которых диагностировали COVID-19, в Санкт-Петербурге обнаружили 703 больных, а в Подмосковье​ – 594.

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В России всего зафиксировали 4623984 человека, инфицированных коронавирусом, 4248700 человек вылечилось, 102247 человек скончалось.

Напоминаем, что российский эпидемиолог назвал условие снятия масочного режима в офисах.