Биометрическими данными клиентов банков пользуются мошенники

Специалисты советуют соблюдать бдительность при поступлении подозрительных звонков.

По данным пресс-службы полиции города Москвы, участились случаи использования биометрических данных клиентов банков в мошеннических целях. Известно, что некоторые банки предоставляют своим клиентам услуги по оформлению кредитов без посещения офисов, используя собранные биометрические данные. Этим стали пользоваться мошенники. Злоумышленники производят телефонные звонки, предлагая собеседникам ответить на несколько вопросов, предполагающих ответы "да" или "нет". После чего записи голосов клиентов банков используются для оформления кредитов, пишет ТАСС.

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В полиции советуют соблюдать бдительность, никому не сообщать свои личные данные и данные банковских карт, при поступлении звонков с предложением пройти процедуру сбора биометрических данных сообщать, что сами посетите отделение банка, а также незамедлительно блокировать банковские карты при поступлении информации о проведении подозрительных операций.

Ранее стало известно, что хакеры готовят атаку на банковские счета россиян.