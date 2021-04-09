СМИ: хакеры готовят атаку на банковские счета россиян

В мае 2021 года счета российских граждан могут оказаться в опасности.

По данным российской компании DeviceLock, занимающейся борьбой с утечками данных, в мае текущего года банковские счета граждан России могут оказаться в опасности. Специалисты пояснили, что в даркнете за $30 тыс. продали доступ к коммутатору одного из сотовых операторов, а значит, злоумышленники сумеют воспользоваться слабым местом мобильной связи и перехватить SMS для авторизации в приложениях кредитных организаций. Таким образом, счета россиян могут подвергнуться массированной атаке хакеров.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Однако представители российских банков заверили, что для хищения средств со счетов недостаточно получения кода из SMS, злоумышленникам потребуется еще логин и пароль от личного кабинета, пишут Известия.

Ранее стало известно, что ФАС проверит рост цен на жилье в России.