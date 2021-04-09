В РФ может подорожать майонез

С апреля ожидается подорожание майонезов и соусов в среднем на 10%.

Производители соусов предупредили российские торговые сети о возможном повышении отпускных цен на продукцию на 5-12%. Причиной увеличения стоимости может стать рост затрат на масло, упаковку и топливо. Себестоимость товара растет, поэтому данное подорожание поможет избежать лишь убытков, однако вопрос о получении прибыли остается открытым.

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В свою очередь в Минсельхозе России ожидают, что новые меры государственной поддержки помогут избежать подорожания майонезов и соусов, так как сократятся затраты на закупку сырья, пишет Коммерсант.

Как ранее сообщал «Капитал страны», российским производителям масла и сахара выделят 9 млрд рублей.