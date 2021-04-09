ФАС проверит рост цен на жилье в России

Глава государства считает, что увеличение количества оформленных кредитов и снижение ставки по программе льготной ипотеки могли повлиять на повышение стоимости жилья.

Президент России Владимир Путин на одном из совещаний с членами правительства отметил, что за последние 2 года стоимость жилья выросла по стране на 12%, а в некоторых регионах на 20-30%. В связи с этим он поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ проверить обоснованность роста цен на жилые помещения. Глава государства считает, что возможными причинами повышения могли стать увеличение количества оформленных кредитов и снижение ставки по программе льготной ипотеки, пишет РИА Новости.

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