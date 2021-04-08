В РФ обнаружили 8672 новых случая COVID-19

Всего в стране выявили 4614834 человека, заразившихся коронавирусом.

В четверг оперативный штаб Российской Федерации по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что медики за последние сутки зарегистрировали 8672 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего инфицированных обнаружили в столице (2024), Санкт-Петербурге (695) и Московской области (567).

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В РФ общее число заболевших достигло 4614834 человек, 4239038 зараженных выписалось с выздоровлением, 101845 инфицированных умерло.

Напомним, что в стране могут снизить возраст выхода на пенсию.