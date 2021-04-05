Стало известно, почему США усиливают давление на СП-2

Александр Панкин выразил уверенность, что Вашингтон не сможет остановить строительство «Северного потока-2».

Заместитель главы МИД России Александр Панкин считает, что США усиливают давление в отношении энергетического проекта «Северный поток-2» из-за того, что он почти завершен. Политик отметил, что экстерриториальные американские санкции осуждают не только в России, но и в Европе. Также Панкин заявил, что европейские страны недоумевают по поводу того, почему энергетическая политика Евросоюза должна определяться из США. Кроме того он добавил, что в завершении и запуске «Северного потока-2» заинтересована не только Россия, но и Европа, пишет РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что проект «Северный поток-2» готов на 95%.