СМИ: РФ ждет дефицит товаров в случае войны в Донбассе

Игорь Липсиц предупредил, что из-за санкций российская экономика может оказаться в «замкнутом круге» и торговать только внутри страны.

Глава департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц считает, что Россию в случае участия в военном конфликте в Донбассе ожидают дефицит товаров, резкий рост инфляции и девальвация рубля. По словам профессора, сейчас российские власти делают все возможное для того, чтобы подавить инфляцию, а это может привести к дефициту товаров на полках российских магазинов.

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Также Липсиц заявил, что конфликт в Донбассе, скорее всего, спровоцирует введение новых антироссийский санкций. Он отметил, что ограничительные меры могут затронуть госдолг России и отключение страны от международной платежной системы SWIFT. Профессор добавил, что подобные санкции приведут к «обеднению экономики», пишет НСН.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил ситуацию в Донбассе.