Россия выступила против участия США в «нормандском саммите»

Сергей Рябков заявил, что подходы, которые демонстрирует Вашингтон по украинскому вопросу, не способствуют достижению мира в Донбассе.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал идею Киева подключить Вашингтон к участию в «нормандском саммите» по разрешению ситуации в Донбассе. По его словам, присоединить США к соответствующим переговорам не представляется возможным, потому что подходы, которые демонстрирует и применяет американская сторона по украинскому вопросу, не способствуют достижению мира в Донбассе, пишет РИА Новости.

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Ранее лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что единственным способом окончания войны на юго-востоке страны является вступление Киева в НАТО.