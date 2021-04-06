Цены на нефть ускорили падение

Стоимость сырья марки Brent уменьшилась на 4,49%, до $61,88 за баррель.

В понедельник, 5 апреля, по состоянию на 19.30 мск стоимость нефти ускорила падение на 4-5%. Отмечается, что цена топлива марки Brent уменьшилась на 4,49%, достигнув уровня $61,88 за баррель, а стоимость сырья сорта WTI опустилась на 5,16%, до $58,28 за баррель. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

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