ЕС обсудит «военную активность» РФ у границ Украины

Жозеп Боррель рассказал, что внимательно следит за действиями российских военных около украинских границ.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на своей странице в Twitter написал, что Европа обеспокоена "военной активностью" Российской Федерации около украинских границ. Также он добавил, что данный вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании министров иностранных дел ЕС, пишет РБК.

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Ранее стало известно, что США обсудили с Россией сообщения о российских войсках у границ Украины.