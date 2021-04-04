В России обнаружили 8817 новых случаев коронавируса

В РФ общее число заболевших составило 4580894 человека.

В российском оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в воскресенье, 4 апреля, заявили, что за прошедшие 24 часа в стране обнаружили 8817 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в столице России зарегистрировали 1901 больного, в Санкт-Петербурге выявили 711 инфицированных, а в Московской области – 598.

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В Российской Федерации за все время пандемии COVID-19 заразилось 4580894 человека, выздоровел 4204081 больной, скончалось 100374 пациента.

Ранее сообщалось, что в США остановят производство вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca.