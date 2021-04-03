Чуть больше 3% россиян вакцинировались от коронавируса

Хотя бы одну дозу вакцины получили 4,74% россиян.

Согласно данным, полученным аналитиками РБК по средством опросов проведенных среди региональных министерств здравоохранения и оперативных штабов по борьбе с распространением коронавируса, а также из оперативной информации на официальных сайтах администраций регионов, только 3,23% граждан России полностью привиты от коронавируса, то есть получили две дозы вакцины. Наибольшее количество вакцинированных отмечено на Чукотке (7,27%), в Москве (6,32%), в НАО (6,04%) и в Сахалинской области (5,91%).

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При этом, по информации агентства Bloomberg, которое следит за вакцинацией от коронавируса в мире, по состоянию на 2 апреля было отмечено использование более 600 млн вакцин в 150 странах. Так в Израиле хотя бы один раз вакцинировались 55% населения, в Великобритании — 26%, в США — 23,6%, в Турции — 9,8%, в Швейцарии — 8,4%, во Франции — 8,7%, в Германии — 8,3%, в Испании — 9%, в Италии — 8,6%. В то время как в России хотя бы одну дозу вакцины получили лишь 4,74% населения.

Напоминаем, что общее количество инфицированных в России достигло 4572077 человек, выздоровело 4195869 пациентов, скончалось 100017.