Сбербанк прокомментировал прогноз о приходе третьей волны COVID-19 в Россию

Выводы об увеличении заболеваемости и приходе третьей волны коронавируса в Россию преждевременны.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в лаборатории «Сбериндекс» прогнозируют приход третьей волны коронавируса в Россию и увеличение количества новых случаев инфицирования коронавирусом до 15 тыс. в сутки. Такие показатели фиксировались в октябре 2020 года. Тем не менее в пресс-службе Сбербанка заявили, что СМИ неправильно интерпретировали данные программы, которая показывает сезонный рост заболеваемости из-за потепления. Собеседник РБК отметил, что говорить о приходе на территорию нашей страны третьей волны COVID-19 преждевременно.

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Напоминаем, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что пандемию коронавируса не удастся остановить к осени этого года, тем не менее в России можно добиться хороших результатов, если привить более 60% населения к концу лета.