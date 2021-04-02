В Гамалеи оценили возможность победить COVID-19 к осени
Александр Гинцбург выразил надежду, что к концу лета удастся привить около 60% россиян.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью изданию РИА Новости рассказал, что мир не сможет победить пандемию коронавируса к осени. Однако он добавил, что благодаря вакцинации в России эпидемиологический процесс станет управляемым.
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Кроме того Гинцбург выразил надежду, что к концу лета российским врачам удастся привить около 60% россиян.
Ранее депутат Госдумы России Геннадий Онищенко заявил, что Россия не должна отказываться от ношения масок после окончания пандемии коронавируса.
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