В Гамалеи оценили возможность победить COVID-19 к осени

Александр Гинцбург выразил надежду, что к концу лета удастся привить около 60% россиян.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью изданию РИА Новости рассказал, что мир не сможет победить пандемию коронавируса к осени. Однако он добавил, что благодаря вакцинации в России эпидемиологический процесс станет управляемым.

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Кроме того Гинцбург выразил надежду, что к концу лета российским врачам удастся привить около 60% россиян.

Ранее депутат Госдумы России Геннадий Онищенко заявил, что Россия не должна отказываться от ношения масок после окончания пандемии коронавируса.