Bloomberg: экономика России начала восстанавливаться

Российская экономика пострадала меньше экономик других стран из-за более мягких ограничений по коронавирусу.

Специалист по экономике Скотт Джонсон высказал свое мнение о восстановлении российской экономики. По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, в России наблюдается восстановление экономического роста. При этом эксперт отметил и скорость восстановления и "удивительно небольшое падение" экономики нашей страны в 2020 году. Джонсон считает, что экономика России начала восстанавливаться после того, как российские власти отказались от введения повторного локдауна из-за эпидемии коронавируса, пишет РБК.

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