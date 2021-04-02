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Спасать бюджет от дефицита будут госбанки. Им предстоит занять государству 2 трлн рублей

2 Апреля 2021 385 1 Экономика
Спасать бюджет от дефицита будут госбанки. Им предстоит занять государству 2 трлн рублей

Минфин заявил о планах занять триллион рублей в апреле – июне для покрытия дефицита бюджета. Ровно столько же ведомство собиралось одолжить в первом квартале, но из-за санкций и бегства иностранных инвесторов продать госдолг на такую сумму не получилось. В последний день квартала, 31 марта, Минфин решил прибегнуть к уже опробованной в прошлом году схеме – продать госдолг крупнейшим банкам страны. Аналитики предполагают, что до конца года спасать бюджет от дефицита будут госбанки.

Крупные банки профинансируют бюджет

  • В 2021 году Минфину необходимо занять 2,7 трлн руб., чтобы свести бюджет без дефицита. Динамика текущих поступлений свидетельствует о растущей «дыре» в государственной казне, пишет finanz.ru: при доходах в 2,754 трлн руб. в январе – феврале правительство потратило 3,4 трлн руб. Недостающие 645 млрд руб. – это почти каждый пятый рубль, который Минфин может получить одним способом – за счет увеличения госдолга.
  • В первом квартале ведомство Антона Силуанова наметило продать облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 трлн руб. Но из этого ничего не вышло: угроза санкций США вынудила иностранных инвесторов наоборот продать 150 млрд руб. облигаций России. На фоне этого доходность ОФЗ выросла до максимума за год, а занимать удавалось не по 100 млрд руб. в неделю, но по 10-30 млрд.
  • В результате Минфину пришлось вернуться к рецепту прошлого года, когда иностранцы перестали одалживать России деньги. По итогам 2020 года системно значимые банки купили у государства 46% всех долговых обязательств, пишет ЦБ. Всего они влили около 3 трлн руб. в бюджет за пару месяцев. С сентября по декабрь в операциях с госдолгом России участвовали 12 банков, принадлежащих государству или связанных с ним через крупных госклиентов.
  • После паузы зимой Минфину пришлось снова попросить о помощи российские банки – 31 марта они влили в бюджет 335 млрд руб. Таким образом, правительство возвращается к прежней схеме финансирования дефицита бюджета – через госбанки, которые смогут закладывать долговые бумаги в Центробанке и получать за них деньги.
  • По словам начальника управления операций с ценными бумагами МТС-Банка Романа Дмитриева, Минфин сохраняет планы по займам и уверен в поддержке со стороны крупных банков. Для рынка российского госдолга это господдержка «очень позитивна». Однако аналитики ФК «Уралсиб» замечают, что даже крупные игроки не могут бесконечно наращивать портфель госдолга.

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  • По состоянию на начало 2021 года крупнейшим держателем госдолга России выступает Сбербанк, который приобрел бумаги на 2,4 трлн руб. Это 18% от всех обязательств. У ВТБ – 900 млрд руб. Проблемы могут возникнуть, если иностранцы продолжат сбрасывать долговые обязательства России – тогда им придется покупать их на вторичном рынке и одновременно скупать новые выпуски ОФЗ от Минфина, чтобы латать «дыру» в бюджете.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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19:37 0 0
Вася:

Забавно....Госбанки занимают Государству! ))))

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