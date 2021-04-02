Спасать бюджет от дефицита будут госбанки. Им предстоит занять государству 2 трлн рублей 385 1 Экономика

Минфин заявил о планах занять триллион рублей в апреле – июне для покрытия дефицита бюджета. Ровно столько же ведомство собиралось одолжить в первом квартале, но из-за санкций и бегства иностранных инвесторов продать госдолг на такую сумму не получилось. В последний день квартала, 31 марта, Минфин решил прибегнуть к уже опробованной в прошлом году схеме – продать госдолг крупнейшим банкам страны. Аналитики предполагают, что до конца года спасать бюджет от дефицита будут госбанки.