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Польша ответила на сообщения о провокации в районе СП-2

02.04.2021 16:03
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Польша ответила на сообщения о провокации в районе СП-2

В Варшаве заявили, что страна соблюдет все международные нормы и права.

Оперативное командование вооруженных сил Польши на своей странице в Twitter сообщило, что Варшава не устраивает никакой провокационной деятельности в районе достройки трубопровода «Северный поток-2». Также отмечено, что польская сторона соблюдет все международные нормы и права. Однако в Польше признали, что страна регулярно проводит патрульные и разведывательные рейсы в водах Балтики, пишет РИА Новости.

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Накануне оператор трубопровода «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG – рассказал, что в зоне строительства проекта стали замечать иностранную военную технику, в том числе и польскую.

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