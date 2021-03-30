Власти России связали рост цен на бензин со слабым рублем

30.03.2021 17:30 Комментарии

Павел Сорокин отметил, что российское правительство, в отличие от других стран, не устанавливает цены на бензин.

Заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин назвал три причины, влияющие на увеличение стоимости бензина, несмотря на снижение цен на нефть: Слабый курс рубля . Он напомнил, что в середине марта стоимость нефтепродуктов выросла, однако российская валюта не укрепилась.

. Он напомнил, что в середине марта стоимость нефтепродуктов выросла, однако российская валюта не укрепилась. Демпфирующий механизм , с помощью которого российское правительство дает нефтяникам деньги в качестве компенсации за упущенную прибыль от экспорта. Так государство мотивирует нефтеперерабатывающие заводы продавать топливо на внутренних рынках страны.

, с помощью которого российское правительство дает нефтяникам деньги в качестве компенсации за упущенную прибыль от экспорта. Так государство мотивирует нефтеперерабатывающие заводы продавать топливо на внутренних рынках страны. Бизнес с трудом идет на снижение розничных цен. По словам Сорокина, это свойственно коммерческому сектору, поскольку предприниматели не хотят терять прибыль, пишет Комсомольская правда. Спасибо, что выбираете "Капитал страны"! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале "Капитала страны" Ранее сообщалось, что в России продлили заморозку цен на сахар и масло.