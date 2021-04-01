Производители ответили на сообщения о перебоях с поставками сахара

Андрей Бодин рассказал, что сегодняшних отгрузок товара достаточно для удовлетворения запросов жителей России.

Председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин опроверг сообщения СМИ о перебоях с поставками сахара. По его словам, сегодняшних отгрузок продукции достаточно для удовлетворения запросов российских граждан. Тем не менее он отметил, что компании, изготавливающие сахар, заявили об увеличении спроса на товар со стороны торговых сетей. Бодин добавил, что это может говорить о желании ритейлеров закупиться впрок, однако дефицита продукции не будет, поскольку в России сформированы значительные запасы сахара, пишет РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что в российские магазины перестали поставлять сахар из-за заморозки цен.