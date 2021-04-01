Сахар перестали поставлять в магазины из-за заморозки цен 126 0 Экономика

Торговые сети столкнулись с проблемами при закупке сахара по фиксированным ценам. Больше недели они не могут приобрести партии товара у заводов-производителей. Остановка продаж произошла сразу после заявления правительства о продлении заморозки цен до 1 июня. Об этом «Известиям» рассказали два источника на рынке.