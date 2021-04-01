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Сахар перестали поставлять в магазины из-за заморозки цен
1 Апреля 2021 126 0 Экономика
Торговые сети столкнулись с проблемами при закупке сахара по фиксированным ценам. Больше недели они не могут приобрести партии товара у заводов-производителей. Остановка продаж произошла сразу после заявления правительства о продлении заморозки цен до 1 июня. Об этом «Известиям» рассказали два источника на рынке.
Сахар по фиксированным ценам не отгружают
- Крупные торговые сети с 22 марта не могут закупить сахар-песок у заводов-производителей, пишут «Известия». Источники издания рассказали, что сразу после заявления правительства о продлении заморозки цен до 1 июня у ритейлеров начались проблемы с закупками. Как сообщала пресс-служба кабмина, на заседании у вице-премьера Андрея Белоусова 22 марта было решено и дальше сдерживать цены «на приемлемом для граждан уровне».
- В рамках продления заморозки производителям пообещали субсидии на компенсацию затрат в размере 5 руб. за килограмм сахара. Таким образом, если заводы будут продавать продукцию по фиксированной цене – 36 руб. за 1 кг, то они смогут получить дополнительно 5 руб. от правительства. Однако производителей это насторожило – они решили дождаться 1 апреля и ничего не продавать до этих пор.
- В Минсельхозе настаивают, что в стране нет дефицита сахара, а все участники соглашения соблюдают его. Предыдущие жалобы торговых сетей на многочисленные перебои с поставками комментируются тем же образом – все хорошо, проблем нет.
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- Соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло Минсельхоз и Минпромторг заключили с крупнейшими торговыми сетями в декабре. Это произошло после того, как президент Владимир Путин раскритиковал рост цен на соответствующие продукты. По словам президента, из-за продовольственной инфляции россиянам не хватает денег на еду. Согласно исследованиям, в России недоедает 20% населения, а реальные пенсии впервые с 2016 года сократились по причине высокой инфляции.
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