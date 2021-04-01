В РФ диагностировали 9169 новых случаев COVID-19

Общее число заболевших в нашей стране достигло 4554264 человек.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9169 новых случаев заражения COVID-19. Из них в Москве обнаружили 2151 инфицированного, в Санкт-Петербурге зафиксировали 710 заболевших, а в Подмосковье – 560. Об этом 1 апреля сообщили в оперштабе Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

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В нашей стране общее количество инфицированных составило 4554264 человека, выписалось с выздоровлением 4176419 больных, скончалось 99233 пациента.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили окончание пандемии COVID-19 к августу текущего года.