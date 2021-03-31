В Кремле оценили риск прихода третьей волны COVID-19

Дмитрий Песков заявил, что положительная динамика по коронавирусу внушает "осторожный оптимизм".

В среду, 31 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в России сохраняется угроза наступления третьей волны коронавируса. По его словам, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, в стране продолжают действовать ограничительные меры и рекомендации по COVID-19, поскольку пока рано говорить о победе над вирусом, пишет ТАСС.

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Ранее в Министерстве здравоохранения России сообщили, что в Россию может прийти третья волна коронавируса.