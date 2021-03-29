В Германии ответили на слова США о санкциях против СП-2

Андреа Зассе заявила, что позиция немецких властей по трубопроводу не изменилась.

Официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе сообщила, что Берлин принял к сведению заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу трубопровода "Северный поток-2". Также она отметила, что позиция властей по газовому проекту остается неизменной, пишет Прайм.

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Ранее стало известно, что Вашингтон намеревается "наращивать" санкции в отношении "Северного потока-2".