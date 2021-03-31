В МИД РФ ответили на высылку дипломатов из Италии

В ведомстве заявили, что высылка двух сотрудников российского посольства не соответствует уровню отношений России и Италии.

В среду в Министерстве иностранных дел России сообщили агентству ТАСС, что сожалеют в связи с высылкой российских дипломатов из Италии. В ведомстве отметили, что сейчас выясняются причины принятия соответствующего решения со стороны итальянских властей. Также в МИД РФ добавили, что Москва объявит о возможных ответных шагах позже.

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Напоминаем, что Италия выслала из страны двух сотрудников российского посольства.

Как сообщалось ранее, лидеры России, Германии и Франции обсудили ситуацию в Донбассе.