Российские медики обнаружили 8275 новых случаев COVID-19

В РФ общее количество инфицированных составило 4545095 человек.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на территории России сообщили, что российские медработники за минувшие 24 часа обнаружили 8275 новых случаев COVID-19. Из них в столице зарегистрировали 1286 больных, в Санкт-Петербурге выявили 715 инфицированных, а в Московской области – 584.

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В России общее число зараженных составило 4545095 человек, вылечилось 4166172 человека, умерло 98850 человек.

Напомним, что в Минздраве РФ предупредили граждан страны о начале третьей волны COVID-19.