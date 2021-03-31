В РФ продлили упрощенный порядок регистрации безработных

В стране центры занятости смогут продолжать работать в дистанционном режиме до конца июля.

В России продлили упрощенный порядок регистрации безработных россиян до 31 июля 2021 года. В частности, граждане смогут зарегистрироваться в качестве временно нетрудоустроенного с помощью сайта "Работа в России", а пособия оформляются через портал Госуслуг. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Спасибо, что выбираете "Капитал страны"! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале "Капитала страны"

Уточняется, что жителям России до августа текущего года не придется подавать документы в центры занятости, так как все необходимые сведения будут передавать государственные информационные системы, сообщается на сайте правительства РФ.

Напомним, что в апреле прошлого года в стране ввели упрощенный порядок регистрации нетрудоустроенных граждан из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что россиян хотят заставить платить долги по ЖКХ за бывших владельцев квартир.