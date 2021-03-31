Россиян хотят заставить платить долги по ЖКХ за бывших владельцев квартир

После смены собственника жилья управляющие компании зачастую не могут найти бывшего владельца, чтобы взыскать с него долги по ЖКУ.

Ассоциация "ЖКХ и городская среда" разработала и направила в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России проект закона, согласно которому новых владельцев жилого помещения хотят обязать выплачивать долги по ЖКУ (капремонт, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, все виды платы за управление, вода, свет, газ) за бывших владельцев.

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Ожидается, что такое нововведение замотивирует покупателей квартир запрашивать у продавцов справки о наличии задолженностей за ЖКУ. Таким образом, россияне перед приобретением жилья будут заинтересованны в отсутствии долгов по коммунальным услугам, пишут "Известия".

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