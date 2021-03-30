Песков: РФ не позволит США разговаривать "с позиции силы"

Дмитрий Песков рассказал, что Россия стремится поддерживать контакты с США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с изданием "Аргументы и факты" заявил, что ни президент России Владимир Путин, ни кто-либо другой из руководства страны не позволят Вашингтону и другим государствам разговаривать с Москвой "с позиции силы". Тем не менее он отметил, что РФ, несмотря на существующие недопонимания и разногласия, стремится поддерживать контакты с США.

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