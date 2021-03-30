В России выявили 8277 новых случаев коронавируса

В стране общее число заболевших COVID-19 достигло 4536820 человек.

За последние сутки в Российской Федерации выявили 8277 новых случаев коронавируса. Из них в Москве зафиксировали 1291 инфицированного, в Санкт-Петербурге обнаружили 719 больных, а в Московской области – 556. Такие данные во вторник, 30 марта, привел оперативный штаб России по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

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Общее число зараженных в Российской Федерации составило 4536820 человек, выздоровело 4155996 пациентов, умерло 98442 больных.

Ранее сообщалось, что в стране зарегистрировали четвертую вакцину от коронавируса – "Спутник Лайт".