СМИ: в России смягчили требования для получения детских пособий

Нововведения внесены в проект постановления, который начнет действовать с 1 апреля 2021 года.

Газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу Минтруда России, сообщила, что ведомство изменило порядок начисления пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В частности, в стране смягчили требования к имуществу семьи, претендующей на получение детских выплат. Отмечается, что по новым правилам органы социальной защиты не будут учитывать доли, которые составляют одну треть и менее от общей площади жилого помещения, а также участки до 1 га, если они расположены в сельской местности (в предыдущей редакции проекта постановления было 0,25 га).

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Ранее стало известно, что некоторых россиян могут лишить детских пособий.