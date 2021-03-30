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В России может вырасти стоимость молока

30.03.2021 10:43
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В России может вырасти стоимость молока

Эксперты считают, что цена молочной продукции может вырасти на 10-15%.

Газета Известия, ссылаясь на письмо Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), направленное в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина, предупредила россиян о подорожании молока. Эксперты считают, что стоимость молочной продукции может увеличиться на 10-15% из-за введения экологического сбора и запуска цифровой маркировки.

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