В России могут изменить методику расчета соцпособий

Алексей Кудрин считает, что распространение помощи на другие категории россиян поможет снизить уровень бедности в стране.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе заседания бюджетного комитета Совфеда предложил правительству страны изменить методику расчета социальных пособий. Он выразил мнение, что начислять такие выплаты нужно всем малоимущим гражданам, а не только при наличии детей. По словам Алексея Кудрина, Счетная палата изучила все действующие меры господдержки и выяснила, что их увеличение не всегда помогает снизить уровень бедности в стране. В связи с этим ведомство считает, что необходимо распространять помощь и на другие категории российских граждан, пишет РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что в Минтруда России назвали средний размер пенсионных выплат в стране.