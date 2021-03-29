В Суэцком канале возобновилось движение водного транспорта

На полную разгрузку канала понадобится 4 дня.

Советник египетского президента по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш рассказал изданию РИА Новости, что движение судов по морскому пути возобновилось после того, как контейнеровоз Ever Given снова заблокировал навигацию из-за сильного ветра.

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Также он отметил, что на полную разгрузку Суэцкого канала от ожидающих своего прохода судов понадобится 4 дня.

Ранее сообщалось, что перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели.