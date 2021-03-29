СМИ: перекрывшее Суэцкий канал судно удалось снять с мели

Ever Given больше не блокирует движение судов в Суэцком канале.

По данным агентства Bloomberg, контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение судов в Суэцком канале, удалось снять с мели после того, как спасатели откопали порядка 27 тыс. куб. м песка, в котором застрял сухогруз.

На данный момент, сообщают источники издания Reuters, контейнеровоз Ever Given больше не блокирует движение водного транспорта в Суэцком канале и вернулся к первоначальному курсу, передает Коммерсант.

Ранее "Капитал страны" писал, что Ever Given сел на мель и перекрыл путь через Суэцкий канал.

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