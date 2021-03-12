Некоторых россиян могут лишить детских пособий
12.03.2021 10:51
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Речь идет о родителях, которые обладают значительным имуществом при низких официальных доходах.
- Минтруда России предложило прекратить выплачивать некоторым российским семьям детские пособия. В ведомстве считают, что родителей, обладающих значительным имуществом, большими сбережениями, несколькими автомобилями или у которых нет легальных доходов (подтвержденных ФНС), нужно лишить такой господдержки.
- Уточняется, что малообеспеченные семьи могут иметь 2 и более домов, однако их общая площадь не должна превышать 40 кв. м на человека. Кроме того бедные россияне имеют право на детские выплаты, если в их имуществе значится новый недорогой автомобиль и гараж, а также имеются сбережения в районе 200 тыс. руб.
- В Минтруде РФ добавили, что отдельно рассматривается еще один вариант для лишения пособий на детей – "правило нулевого дохода". То есть родителей, которые не имеют никаких официально подтвержденных (легальных) доходов, могут лишить детских выплат.
- Таким образом, подчеркнули в ведомстве, пособия на детей будут более ориентированы на борьбу с бедностью в России, поскольку семьи, имеющие высокий уровень потребления, не получат такие выплаты, пишет Коммерсант.
Ранее "Капитал страны" сообщал, что размер детских пособий будет зависеть от дохода российской семьи.
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