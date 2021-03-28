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Метеоролог рассказал, каким будет лето в 2021 году

28.03.2021 13:40
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Метеоролог рассказал, каким будет лето в 2021 году

Евгений Тишковец заявил, что в РФ ожидается так называемое "персиковое" лето.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал теплый летний период в России в текущем году. По его словам, летом в центральной части страны температура воздуха установится на 1-2 градуса выше положенной нормы. Таким образом, отметил метеоролог, в РФ ожидается так называемое "персиковое" лето. Кроме того Тишковец добавил, что в июне и августе количество осадков будет в пределах климатической нормы, однако в июле возможен дефицит осадков, пишет URA.RU.

Ранее сообщалось, что Центробанк России отменит часть "ковидных" послаблений.

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