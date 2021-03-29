В России могут усилить контроль за продавцами на рынках

Ведомства хотят урезать перечень случаев, когда продавцы могут не использовать ККТ.

Издание РБК, ссылаясь на источники, сообщило, что Минфин России и ФНС предложили усилить контроль за продавцами на российских розничных рынках. В частности ведомства хотят ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ).

На данный момент, отмечают ФНС и Минфин, в стране сложилась ситуация, когда арендаторы и управляющие рынками компании не заинтересованы в легализации рыночной торговли. В связи с этим ведомства выступили с инициативой урезать перечень случаев, когда продавцы могут не использовать ККТ, а также обязать арендаторов подтверждать наличие контрольно-кассовой техники перед заключением договора аренды. Кроме того необходимо запретить допуск к торговле на рынке лиц, чья деятельность на сегодняшний день приостановлена и упростить процедуру привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения.

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