Польша ужесточит отношение к нарушителям санкций против "Северного потока - 2"

Суда нарушающие санкционные запреты в отношении "Северного потока - 2" могут быть задержаны в территориальных водах Польши.

Заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковски в эфире Польского радио заявил, что власти страны ужесточат отношение к тем кораблям, которые, не взирая на санкции, продолжают помогать российской стороне достраивать "Северный поток - 2". По его словам, речь идет о судах Krebs Geo и Krebs Jet, зарегистрированных в Морской палате города Гданьска. Также эти два корабля ходят под польским флагом. Витковски подчеркнул, что в том случае, если Krebs Geo и Krebs Jet появятся в территориальных водах Польши, власти могут задержать их для осуществления проверки, пишет Газета.ру.

Ранее представитель "Газпрома" заявил, что "Северный поток - 2" будет достроен в текущем году.

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