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Киев ввел новые санкции против России

24.03.2021 13:09
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Киев ввел новые санкции против России

Под ограничительные меры попали 23 россиянина и 81 российская компания.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны о наложении новых санкций в отношении 81 компании и 26 физлиц, в том числе и из России.

Уточняется, что санкционный список попали российский сенатор Людмила Нарусова, академик РАН Михаил Горшков и еще 21 российский чиновник. Кроме того в него вошли 81 организация РФ, включая некоторые СМИ страны, такие как "Газета.ру", "Утро.ру", "Лента.ру", АНО "ТВ-Новости", ООО "Федеральное агентство новостей" и ООО "СМИ2".

Отмечается, что россиянам и компаниям, попавшим под действие украинских ограничительных мер, заблокируют активы, ограничат торговые операции и предоставление телекоммуникационных услуг, запретят выводить капиталы за пределы Украины, а также в их отношении будут применены другие подобные ограничения. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на официальный портал украинского президента.

Напомним, что в Польше призвали ослабить Россию из-за газового проекта "Северный поток-2".

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