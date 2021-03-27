Суэцкий канал могут разблокировать уже в субботу

Перекрытие Суэцкого канала привело к скоплению большого количества судов на обоих его концах.

Издание Wall Street Journal, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что уже в эту субботу Суэцкий канал может быть разблокирован и контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и заблокировал канал, может быть перемещен. По словам собеседника WSJ работы по освобождению судна идут хорошо и есть хорошие шансы снять судно с мели гораздо раньше, чем планировалось, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что японский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. Судно заблокировало канал, что привело к скоплению большого количества судов и может отразиться на сроках доставки грузов.

Ранее "Капитал страны" писал, что в Суэцком канале заблокировало доставку российских газа и нефти покупателям.

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