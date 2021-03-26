Таиланд собирается открыть границы для туристов с 1 июля

Иностранные путешественники, вакцинированные от COVID-19, могут не проходить карантин.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на слова министра туризма Таиланда Пхипата Ратчакитпракарна, сообщило, что страна собирается открыть границы для иностранных туристов, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. Отмечается, что путешественники смогут прибыть на остров Пхукет с 1 июля 2021 года, а через три месяца – в другие курортные населенные пункты Таиланда, пишет Коммерсант.

Ранее стало известно, что Россия планирует с 1 апреля 2021 года возобновить международное авиасообщение с шестью странами.

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