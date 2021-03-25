Россия восстановит авиарейсы с шестью странами

Международное сообщение с шестью государствами будет возобновлено с 1 апреля 2021 года.

В четверг, 25 марта, в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что с 1 апреля 2021 года Россия восстановит международные авиарейсы с шестью странами. Уточняется, что речь идет о таких государствах, как Узбекистан, Таджикистан, Германия, Сирия, Венесуэла и Шри-Ланка, пишет РБК.

Ранее стало известно, что Кипр в следующем месяце собирается открыть свои границы для путешественников из России.

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