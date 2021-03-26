Минфин РФ спрогнозировал рост ключевой ставки

Алексей Моисеев заявил, что увеличение ключевой ставки встряхнуло некоторых людей.

Заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев считает, что Центробанк (ЦБ) и дальше будет повышать ключевую ставку. Также он выразил благодарность ЦБ РФ за такое решение, поскольку оно встряхнуло людей, которые не замечали соответствующих "сигналов", пишет РБК.

Напомним, что 19 марта 2021 года Центробанк России увеличил размер ключевой ставки до 4,5% годовых.

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