В России могут продлить срок действия паспорта

В ведомстве считают, что нововведение поможет российским гражданам избежать временного ограничения своих прав.

МВД России предложило изменить постановление правительства от 1997 года о российском паспорте. В частности, в ведомстве хотят продлить срок действия документа на 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста. Об этом сообщает издание Интерфакс, ссылаясь на портал проектов нормативных правовых актов.

Напомним, что сейчас паспорт становится недействительным после наступления момента, когда его владельцу нужно заменить документ.

Ранее "Капитал страны" писал, что соцпенсии российских граждан будут проиндексированы на 3,4% с 1 апреля 2021 года.

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