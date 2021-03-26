РФ отказалась пересматривать газовый контракт с Украиной

Виктор Зубков рассказал, что Россия собирается поставить через украинскую территорию предусмотренные соглашением объемы газа.

В пятницу глава совета директоров российской компании "Газпром" Виктор Зубков сообщил, что РФ не собирается пересматривать соглашение на транзит газа с Украиной. Также он отметил, что все договоренности между Москвой и Киевом действуют, поэтому Россия планирует поставить через украинскую территорию предусмотренные контрактом объемы голубого топлива, пишет РИА Новости.

Напомним, что РФ и Украина в конце 2019 года заключили пятилетнее соглашение на транзит газа. В частности, компания "Газпром" обязалась прокачать через украинскую территорию 65 млрд кубометров голубого топлива в первый год действия соглашения, а в последующие четыре – по 40 млрд кубометров газа в год.

Ранее стало известно, что энергетический проект "Северный поток-2" будет достроен до конца текущего года.

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