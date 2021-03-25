В ЕП призвали бороться с санкциями США против СП-2

Матильда Андруэ спросила у депутатов, собирается ли ЕК принимать конкретные меры, направленные на борьбу с санкциями США.

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Матильда Андруэ призвала Еврокомиссию (ЕК) бороться с экстерриториальными санкциями США в отношении энергетического проекта "Северный поток-2". Она пояснила, что вторая ветка трубопровода почти завершена, однако порядка 120 европейских компаний, принимающих участие в строительстве проекта, были вынуждены отказаться от его реализации из-за возможных американских ограничительных мер. Также Андруэ подчеркнула, что такие санкции нарушают международное право и национальный суверенитет Евросоюза, пишет RT.

Ранее стало известно, что Вашингтон пригрозил Берлину новыми ограничительными мерами из-за "Северного потока-2".

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