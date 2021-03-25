Власти РФ хотят отказаться от госрегулирования цен на продукты

Виктор Евтухов рассказал, что в стране возникли проблемы с поставками некоторых продуктов.

Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов в ходе дискуссионной панели "Регулирование FMCG рынка" заявил, что ведомство призывает правительство страны отказаться от государственного регулирования цен на базовые продукты питания. По его словам, принятые в конце 2020 года меры по стабилизации стоимости продовольственных товаров принесли свою пользу, однако возникли проблемы с поставками некоторых продуктов. В качестве примера Виктор Евтухов привел закупку сахара. Он пояснил, что не все магазины смогли получить данный товар по 36 руб. за кг, так как в стране много посредников, а крупные торговые сети не могут брать у производителей весь объем сахара, пишет Московский комсомолец.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что регулирование цен на продукты привело к перебоям в поставках.

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