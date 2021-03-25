Путин рассказал о своей вакцинации от COVID-19

Президент сообщил, что после выработки антител к COVID-19 он сможет расширить географию рабочих поездок.

Российский лидер Владимир Путин впервые рассказал о своей вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, теперь он изучит действие инъекции. Кроме того президент добавил, что после выработки антител к COVID-19 он сможет расширить географию рабочих поездок, пишет РИА Новости.

Напомним, что 23 марта 2021 года Владимиру Путину ввели первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, второй укол сделают примерно через 2-3 недели.

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